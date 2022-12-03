Глава Евросовета: конфликт на Украине влияет на США меньше, чем на Европу
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«Влияние конфликта на США не такое, как на Европу. США являются экспортёром энергоресурсов», — заявил он в интервью газете Corriere della Sera.
Мишель добавил, что Евросоюз страдает от высоких счетов на энергоресурсы и рискует столкнуться с экономической рецессией.
Ранее издание Politico сообщало, что политики стран Евросоюза возмущены действиями Белого дома, который наживается на фоне украинского кризиса и дефицита энергоресурсов в Европе.