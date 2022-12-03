Глава Евросовета: конфликт на Украине влияет на США меньше, чем на Европу

Короткая ссылка
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что конфликт на Украине оказывает меньшее влияние на США, чем на Европу.
Глава Евросовета: конфликт на Украине влияет на США меньше, чем на Европу
  • Gettyimages.ru
  • © Tree4Two

«Влияние конфликта на США не такое, как на Европу. США являются экспортёром энергоресурсов», — заявил он в интервью газете Corriere della Sera.

Мишель добавил, что Евросоюз страдает от высоких счетов на энергоресурсы и рискует столкнуться с экономической рецессией.

Ранее издание Politico сообщало, что политики стран Евросоюза возмущены действиями Белого дома, который наживается на фоне украинского кризиса и дефицита энергоресурсов в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить