Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что конфликт на Украине оказывает меньшее влияние на США, чем на Европу.

«Влияние конфликта на США не такое, как на Европу. США являются экспортёром энергоресурсов», — заявил он в интервью газете Corriere della Sera.

Мишель добавил, что Евросоюз страдает от высоких счетов на энергоресурсы и рискует столкнуться с экономической рецессией.

Ранее издание Politico сообщало, что политики стран Евросоюза возмущены действиями Белого дома, который наживается на фоне украинского кризиса и дефицита энергоресурсов в Европе.