NI: принятием закона о снижении инфляции власти США вбили клин в отношения с союзниками

Соединённые Штаты вбили клин в отношения с союзниками законом о снижении инфляции, заявил в статье для издания The National Interest аналитик Кауш Арха.

Он напомнил, что параллельно с принятием закона о снижении инфляции американская администрация призывала союзников к солидарности в противодействии России и Китаю.

«Это любопытный поворот для администрации Байдена, которая критиковала предыдущую администрацию за участие в торговых войнах с союзниками, а теперь обещает, что «Америка вернулась» и занимается «безжалостной дипломатией», — говорится в материале.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выработать сильный ответ на американский закон о снижении инфляции.

Евродепутаты, в свою очередь, призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции.