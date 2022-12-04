Евродепутаты призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции

Евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге заявили о необходимости взять жёсткий курс в отношении Соединённых Штатов из-за подписанного президентом страны Джо Байденом закона о снижении инфляции.

Об этом информирует газета Berliner Morgenpost.

По словам Фербера, который является представителем по экономическим вопросам крупнейшей в ЕП Европейской народной партии, в Европе велико разочарование в выбранном Вашингтоном курсе.

Он добавил, что принятый США закон о снижении инфляции может привести к ухудшению экономической ситуации в Европе.

Что касается Ланге, который является главой комитета по торговле Европарламента, то он выступил за подачу иска против США во Всемирную торговую организацию (ВТО).

«Это даст нам понять, что действия США явно несовместимы с правилами ВТО», — заключил он.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался от визита в Соединённые Штаты для участия в саммите по вопросам торговли и технологий из-за игнорирования проблем Европы.

До этого Бретон заявил, что Европейский союз будет вынужден принять ответные меры на закон США «о сокращении инфляции», положения которого противоречат нормам Всемирной торговой организации.