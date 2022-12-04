Евродепутаты призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции

Короткая ссылка
Евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге заявили о необходимости взять жёсткий курс в отношении Соединённых Штатов из-за подписанного президентом страны Джо Байденом закона о снижении инфляции.
Евродепутаты призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует газета Berliner Morgenpost.

По словам Фербера, который является представителем по экономическим вопросам крупнейшей в ЕП Европейской народной партии, в Европе велико разочарование в выбранном Вашингтоном курсе.

Он добавил, что принятый США закон о снижении инфляции может привести к ухудшению экономической ситуации в Европе.

Что касается Ланге, который является главой комитета по торговле Европарламента, то он выступил за подачу иска против США во Всемирную торговую организацию (ВТО).

«Это даст нам понять, что действия США явно несовместимы с правилами ВТО», — заключил он.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался от визита в Соединённые Штаты для участия в саммите по вопросам торговли и технологий из-за игнорирования проблем Европы.

До этого Бретон заявил, что Европейский союз будет вынужден принять ответные меры на закон США «о сокращении инфляции», положения которого противоречат нормам Всемирной торговой организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить