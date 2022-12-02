Bloomberg: еврокомиссар Бретон бойкотирует саммит в США из-за игнорирования проблем Европы

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Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался от визита в Соединённые Штаты для участия в саммите по вопросам торговли и технологий, сообщает агентство Bloomberg.
Bloomberg: еврокомиссар Бретон бойкотирует саммит в США из-за игнорирования проблем Европы
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В материале отмечается, что в европейских государствах в последнее время замечено недовольство законом США о снижении инфляции.

Так, помощник Бретона заявил, что данный саммит превратился в «тему для обсуждения за 45-минутным обедом» и на нём не уделяется достаточное внимание проблемам, которые волнуют европейских лидеров.

Уточняется, что Бретон посетит США в начале следующего года для обсуждения цифровых технологий, космоса и киберпространства.

Ранее Бретон заявил, что Европейский союз будет вынужден принять ответные меры на закон США «о сокращении инфляции», положения которого противоречат нормам Всемирной торговой организации.

Французский президент Эммануэль Макрон выразил мнение, что закон об инфляции и о климате, принятый в США и предусматривающий субсидии для американских компаний, негативно повлияет на отношения между странами Запада и может фрагментировать его.

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