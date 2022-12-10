Макрон призвал европейские страны выработать сильный ответ на закон США о снижении инфляции
Об этом, как пишет ТАСС, Макрон заявил по итогам саммита государств юга Европейского союза.
«Нам нужно выработать сильный европейский ответ на этот закон в течение ближайших месяцев», — подчеркнул французский лидер.
Макрон ожидает, что ответ должен быть готов до конца I квартала 2023 года.
Он также заявил о необходимости для европейской индустрии быть конкурентоспособной на фоне выработанных Вашингтоном мер.
Ранее евродепутаты призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции.
Также агентство Bloomberg передавало, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался от визита в Соединённые Штаты для участия в саммите по вопросам торговли и технологий из-за игнорирования проблем Европы.
До этого Бретон заявил, что Европейский союз будет вынужден принять ответные меры на закон США «о сокращении инфляции», положения которого противоречат нормам Всемирной торговой организации.