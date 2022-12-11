Начальник Генштаба Белоруссии Гулевич назвал падение ракеты в Польше спланированным
- Legion-Media
«Что касается падения ракеты на территории Польши, то наиболее вероятно, что это было специально спланировано, чтобы втянуть страны Запада в ещё более жёсткую конфронтацию с Россией, вплоть до развязывания агрессии, конфликта», — цитирует его РИА Новости.
По его мнению, западные страны всё активнее пытаются спровоцировать Россию и Белоруссию «на какие-то активные действия, которые могут быть истолкованы в их пользу».
«Используют максимально для этого Вооружённые силы Украины, силовой компонент Украины. Нас обвинить в чём-то не могут», — подчеркнул он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.
В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.
В свою очередь, в МИД России выразили уверенность, что беспристрастное расследование инцидента с падением ракеты в Польше разоблачит провокацию.