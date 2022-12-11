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Начальник Генштаба Белоруссии Гулевич назвал падение ракеты в Польше спланированным

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Начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич в интервью телеканалу СТВ заявил, что падение украинской ракеты на территории Польши было спланированным и нацеленным на усиление конфронтации Запада и России.
Начальник Генштаба Белоруссии Гулевич назвал падение ракеты в Польше спланированным
  • Legion-Media

«Что касается падения ракеты на территории Польши, то наиболее вероятно, что это было специально спланировано, чтобы втянуть страны Запада в ещё более жёсткую конфронтацию с Россией, вплоть до развязывания агрессии, конфликта», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, западные страны всё активнее пытаются спровоцировать Россию и Белоруссию «на какие-то активные действия, которые могут быть истолкованы в их пользу».

«Используют максимально для этого Вооружённые силы Украины, силовой компонент Украины. Нас обвинить в чём-то не могут», — подчеркнул он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

В свою очередь, в МИД России выразили уверенность, что беспристрастное расследование инцидента с падением ракеты в Польше разоблачит провокацию.

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