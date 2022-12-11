Сенатор Пушков предупредил США о последствиях непродуманных шагов

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США и страны Запада не смогут бесконечно избегать последствий своих непродуманных шагов.

Так он прокомментировал статью издания The Hill о том, что утечку американского оружия с Украины остановить невозможно.

«Последствия агрессивных и непродуманных действий США и их союзников для них же самих длятся десятилетиями: от терактов ИГ и его адептов против европейцев до массовых волн беженцев из Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Западу пока удаётся частично амортизировать данные процессы, но потенциал амортизации не бесконечен.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что в данный момент зафиксирован рост контрабанды поставляемого западными странами Украине вооружения в третьи страны.

Заместитель Генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, в свою очередь, призвала страны, которые осуществляют поставки вооружения Украине, отслеживать ситуацию с тем, чтобы оружие не попадало третьим сторонам.

В октябре президент России Владимир Путин на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ предупредил об опасности действующего на Украине чёрного рынка оружия.