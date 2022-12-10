The Hill: утечку поставляемого Вашингтоном оружия с Украины остановить невозможно
Согласно утверждениям авторов статьи, переданное США Киеву оружие уже начало распространяться по другим странам.
Коэн и Аллен провели параллель между утечкой вооружения и приготовлением мяса на гриле: основная часть мяса возвращается обратно, однако часть жира капает вниз.
«В этом случае США должны надеяться, что жир не вызовет гораздо большего пожара», — подчеркнули авторы.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что в данный момент зафиксирован рост контрабанды поставляемого западными странами Украине вооружения в третьи страны.
Заместитель Генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, в свою очередь, призвала страны, которые осуществляют поставки вооружения Украине, отслеживать ситуацию с тем, чтобы оружие не попадало третьим сторонам.
В октябре президент России Владимир Путин на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ предупредил об опасности действующего на Украине чёрного рынка оружия.