Невозможно остановить утечку американского оружия с Украины в третьи страны. Такое мнение выразили политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен в статье для издания The Hill.

Согласно утверждениям авторов статьи, переданное США Киеву оружие уже начало распространяться по другим странам.

Коэн и Аллен провели параллель между утечкой вооружения и приготовлением мяса на гриле: основная часть мяса возвращается обратно, однако часть жира капает вниз.

«В этом случае США должны надеяться, что жир не вызовет гораздо большего пожара», — подчеркнули авторы.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что в данный момент зафиксирован рост контрабанды поставляемого западными странами Украине вооружения в третьи страны.

Заместитель Генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, в свою очередь, призвала страны, которые осуществляют поставки вооружения Украине, отслеживать ситуацию с тем, чтобы оружие не попадало третьим сторонам.

В октябре президент России Владимир Путин на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ предупредил об опасности действующего на Украине чёрного рынка оружия.