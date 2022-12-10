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Еврокомиссия выделит €5,5 млн на «укрепление демократии» в Турции

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Виктория Пенькова
Европейская комиссия намерена выделить €5,5 млн на «укрепление демократии» и «продвижение прав человека» в Турции. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
Еврокомиссия выделит €5,5 млн на «укрепление демократии» в Турции
  • Gettyimages.ru
  • © simarik

«Глобальная цель данного конкурса предложений — укрепление в Турции демократии прямого участия, а также содействие продвижению прав человека и основных гражданских прав путём поддержки организаций гражданского общества, специализирующихся на правозащитной деятельности», — уточняется в документе.

К числу конкретных целей инициативы европейская сторона отнесла поддержку организаций гражданского общества, работающих над «социальной интеграцией маргинализированных групп населения» и над привлечением молодёжи к активному участию «во всех аспектах общественной, экономической и демократической жизни».

На работу будущих подрядчиков ЕК готова выделить до €5,5 млн. Минимальный размер одного гранта не должен превышать €300 тыс., максимальный — €700 тыс.

В прошлом году сообщалось, что Госдепартамент США намерен выделить средства на реализацию в Турции ряда инициатив, направленных в том числе на укрепление «демократических ценностей», а также на развитие отношений Вашингтона и Анкары. 

По мнению экспертов, подобные проекты предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.

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