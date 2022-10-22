Узнать больше

Эрдоган предложил провести референдум по вопросу ношения женщинами хиджаба

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести референдум по вопросу закрепления в Конституции страны права женщин на ношение хиджаба.
Эрдоган предложил провести референдум по вопросу ношения женщинами хиджаба
  • AP
  • © Francisco Seco

«Давайте вынесем этот вопрос на референдум, пусть народ определится», — приводит ТАСС слова Эрдогана, прокомментировавшего инициативу лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу внести соответствующий законопроект на рассмотрение в парламент.

20 сентября управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало власти Ирана беспристрастно расследовать обстоятельства смерти 22-летней Махсы Амини.

До этого в Иране сотни людей вышли на протест после смерти задержанной из-за неправильного ношения хиджаба Махсы Амини.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить