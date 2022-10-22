Эрдоган предложил провести референдум по вопросу ношения женщинами хиджаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести референдум по вопросу закрепления в Конституции страны права женщин на ношение хиджаба.

«Давайте вынесем этот вопрос на референдум, пусть народ определится», — приводит ТАСС слова Эрдогана, прокомментировавшего инициативу лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу внести соответствующий законопроект на рассмотрение в парламент.

20 сентября управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало власти Ирана беспристрастно расследовать обстоятельства смерти 22-летней Махсы Амини.

До этого в Иране сотни людей вышли на протест после смерти задержанной из-за неправильного ношения хиджаба Махсы Амини.