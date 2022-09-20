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В ООН призвали Иран расследовать обстоятельства смерти 22-летней Махсы Амини

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало власти Ирана беспристрастно расследовать обстоятельства смерти 22-летней Махсы Амини.

«Трагическая смерть Махсы Амини и обвинения в пытках и жестоком обращении должны быть быстро, беспристрастно и эффективно расследованы независимым компетентным органом, который, в частности, обеспечит её семье доступ к правосудию и истине», — цитирует РИА Новости заместителя верховного комиссара ООН по правам человека Наду Аль-Нашиф.

Отмечается, что полиция нравов в Тегеране задержала и отправила Амини в один из центров «Фараджа» для объяснительной беседы. Там у девушки, по словам властей, случился сердечный приступ, после чего её доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.

Ранее в Иране сотни людей вышли на протест после смерти задержанной из-за неправильного ношения хиджаба Махсы Амини.

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