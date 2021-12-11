Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал социальные сети угрозой для демократии.

«Социальные сети, которые вначале назывались символом свободы, превратились в один из основных источников угрозы сегодняшней демократии. С ростом интереса к соцсетям увеличиваются потоки лжи и дезинформации», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Он отметил, что проблема достигла масштабов глобальной угрозы безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что буллинг является манерой поведения, которая очень часто навязывается в соцсетях.