Эрдоган назвал социальные сети угрозой для демократии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал социальные сети угрозой для демократии.
Эрдоган назвал социальные сети угрозой для демократии
  • Reuters

«Социальные сети, которые вначале назывались символом свободы, превратились в один из основных источников угрозы сегодняшней демократии. С ростом интереса к соцсетям увеличиваются потоки лжи и дезинформации», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Он отметил, что проблема достигла масштабов глобальной угрозы безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что буллинг является манерой поведения, которая очень часто навязывается в соцсетях.

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