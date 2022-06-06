Еврокомиссар Вархели: Турция продолжает отдаляться от Европейского союза

Турция продолжает отдаляться от Евросоюза, переговоры о членстве страны в объединении из-за несоблюдения стандартов ЕС остаются без движения, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели.

«Турция продолжается отдаляться от Европейского союза, поэтому переговоры по вступлению в ЕС находятся без движения. Вызывает опасения соблюдение норм правового государства и прав человека», — сказал он в ходе дебатов по отношениям с Анкарой в Европейском парламенте.

Он подчеркнул, что Турция «не соблюдает фундаментальные права», а оппозиционеры не могут выражать своё мнение.

«Отказ Турции выполнять решения Европейского суда по правам человека вызывает особое беспокойство», — цитирует европейского чиновника РИА Новости.

Вместе с этим Вархели отметил, что Турция остаётся ключевым партнёром в вопросах, которые затрагивают общие интересы Анкары и Брюсселя.

В 1963 году Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС. В 1987 году страна подала заявку на членство в союзе.

В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара нацелена на полноправное членство в Евросоюзе, однако процесс вступления затягивается.