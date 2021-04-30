США намерены заняться укреплением «демократических ценностей» в Турции

Госдепартамент США намерен выделить средства на реализацию в Турции ряда инициатив, направленных в том числе на укрепление «демократических ценностей» в республике, а также на развитие отношений Вашингтона и Анкары. С описанием соответствующего гранта ознакомился RT.

Как предполагается, будущие подрядчики должны будут сфокусировать внимание на работе по четырём направлениям, связанным с укреплением общей безопасности, содействием экономическому процветанию сторон, развитием «демократических ценностей» в Турции и партнёрских связей между Вашингтоном и Анкарой.

В частности, в задачи исполнителей контракта может войти разработка мер по развитию сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, по поддержке предпринимательства и инноваций, по расширению возможностей турецких СМИ, по установлению личных и коммерческих связей между народами Турции и США, а также по поддержке прав ЛГБТ-сообщества в республике.

Из документа следует, что сумма одного гранта может варьироваться от $5 тыс. до $50 тыс., при этом о размере общего бюджета, выделяемого в рамках новой американской инициативы, не говорится.

Как отметил в разговоре с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий, приход к власти в США либеральной администрации всегда знаменуется упором на развитие «гражданского общества и демократии» во многих странах мира.

«Это обычный почерк Госдепартамента. Они считают, что распространение «демократии» является чуть ли не главной их целью. В целом такого рода воздействие характерно для всех подобных администраций — Клинтона, Обамы, сейчас — Байдена. И вне зависимости от того, насколько эти действия становятся успешными для продвижения «мягкой силы» США, они всё равно предпринимаются», — объяснил эксперт.

Комментируя отношения Вашингтона и Анкары, Дробницкий добавил, что ситуацию можно назвать сложной.

«Если брать Турцию Эрдогана, то понятно, что она будет иметь целый ряд важных конфликтных точек как с республиканской, так и с демократической администрациями. Дело в том, что в наше время «большого пробуждения» региональных центров силы она постарается таким центром силы стать, причём устойчивым, чтобы никто не смог оспорить её лидерство. В этом смысле это вызывает определённого рода конфликт, ведь Турция является членом НАТО, партнёром Вашингтона, выделенным союзником на Ближнем Востоке и в то же время пытается стать самостоятельным игроком», — заявил политолог.

Схожей позиции придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

По его мнению, в том числе на фоне заявлений американского лидера Джо Байдена о признании геноцида армян можно сделать вывод, что Вашингтон стремится к «перевоспитанию» Анкары, которая позволяет себе определённую долю самостоятельности в политике.

По мнению эксперта, в настоящее время сложно дать точный прогноз относительно того, чем закончится этот процесс.

«Думаю, это выльется во взаимное маневрирование, потому что окончательный разрыв отношений не в интересах обеих сторон... Дело не в Байдене, не только в Байдене. Это давний процесс, США пытаются «приручить» Турцию, а Турция не хочет этому подчиняться, понимая свою важность и учитывая значение её членства в НАТО», — констатировал собеседник RT.

Ранее президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи.

В свою очередь, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал такое решение, отметив, что слова американского президента «противоречат истории».