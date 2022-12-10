В конгрессе США назвали голодомор средством «установления контроля» над Украиной
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«Я выражаю солидарность с народом Украины и президентом страны Владимиром Зеленским, который недавно почтил память более 14 млн своих соотечественников, умерших во время голодомора — массового голода, специально устроенного Советским Союзом в начале 1930-х годов с целью подавления Украины и установления над ней политического контроля», — сказала Каптур.
По мнению конгрессвумен, «тогда тираны Советского Союза, Иосиф Сталин, использовали продовольствие и голод в качестве оружия». Сегодня же, считает политик, этим якобы занимается Россия, а Киеву нужно продолжать оказывать поддержку.
«Украина, Америка с тобой. Весь мир с тобой», — заявила Каптур.
Напомним, в первой половине 1930-х годов в СССР начался массовый голод вследствие ошибок экономической политики советского правительства. Его жертвами стали миллионы жителей Украины, Белоруссии, Поволжья, Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Урала, Западной Сибири и Казахстана.
Однако киевские власти трактуют голодомор как целенаправленное уничтожение именно украинского народа, с чем в корне не согласна российская наука. Подробнее о голодоморе — в материале RT.