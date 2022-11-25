В конгрессе США заявили, что Россия «испытывает решимость» НАТО

Американская конгрессвуман от Демократической партии Марси Каптур заявила, что Россия «испытывает решимость» НАТО. В рамках своего выступления в конгрессе политик также сравнила оккупацию СССР Восточного Берлина в конце Второй мировой войны с «агрессией», а происходящее сегодня на «Европейском континенте» назвала повторением Россией своей «зверской истории». С представлениями Каптур о происходящем в мире в настоящем и прошлом ознакомился RT.

По словам Каптур, российскую спецоперацию на Украине можно расценивать как напоминание о том, что ни одной свободолюбивой стране мира «нельзя расслабляться», ведь свобода, считает политик, сегодня находится «под угрозой».

В свою очередь, «угроза», полагает Каптур, исходит в том числе со стороны «известных экспансионистов» и якобы ставит под удар миропорядок в целом.

«Россия испытывает решимость НАТО и нашего свободного мира», — добавляет она.

Вместе с тем в ходе выступления Каптур обращается к истории. Так, она говорит о периоде окончания Второй мировой войны, в частности о ситуации с разделом территории Берлина на зоны оккупации: восточную, доставшуюся СССР, и три западные, которые отошли США, Великобритании и Франции.

Судя по её словам, оккупацию восточной части Берлина советскими войсками, в отличие от аналогичных действий союзников, конгрессвуман считает «агрессией».

«Мне довелось жить в эпоху, когда историческая агрессия России, простиравшаяся на не принадлежавшую ей территорию, на западе достигала Восточного Берлина в Германии», — объясняет она свою точку зрения.

Возвращаясь к конфликту на Украине, Каптур заявляет, что Россия вновь повторяет свою «зверскую историю на Европейском континенте».

«На континенте, на котором наша страна во Вторую мировую войну потеряла погибшими 183 588 человек, а по всему миру — 416 800 человек», — напоминает политик.

По данным, опубликованным на сайте Минобороны России, в настоящее время с определённой долей вероятности можно заявлять, что потери Советского Союза составили 26,6 млн человек, в том числе потери Вооружённых сил — 8,7 млн.

Во время одной только битвы за Берлин потери Красной армии составили 352 тыс. человек.

В феврале Марси Каптур выразила мнение, что «российская угроза» якобы препятствует тому, чтобы мечты и надежды жителей Украины сбылись.