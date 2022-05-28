Володин: Байден и Зеленский войдут в историю как президенты, устроившие голод на планете

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский могут войти в историю как политики, устроившие голодомор на планете. Такое мнение выразил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«Байден и Зеленский должны осознать последствия происходящего на Украине», — написал он в Telegram.

Володин напомнил, что множатся заявления Вашингтона и Брюсселя с предложениями опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.

«Сегодня на Украине ситуация непростая: многие её области в полном объёме не провели весенне-полевые работы. Это может привести к дефициту продовольствия», — отметил спикер Госдумы.

По его словам, вывозить зерно «ни в коем случае нельзя», так как от этого пострадают сами украинцы.

«Необходимо вначале понять, какой баланс в стране по продовольствию сложится после уборки зерновых осенью», — сказал он.

Он также предупредил о последствиях санкций против России, которые запрещают поставку удобрений.

«Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете», — заключил Володин.

Ранее российский президент Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги отметил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.

Экономист Джон Росс в колонке для Asia Times отметил, что США и их союзники по G7 намеренно не признают негативного эффекта от введённых против России санкций на ситуацию с продовольствием в мире.