Володин: Евросоюз столкнулся с дефицитом удобрений из России и Белоруссии

Европейский союз уже столкнулся с дефицитом российских и белорусских удобрений, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Евросоюз, запретив поставку удобрений из России и Белоруссии, уже столкнулся с их дефицитом. А что касается калийных — с полным отсутствием», — написал Володин в Telegram.

По его словам, принятые антироссийские санкции были необдуманными и нанесли первоочередной ущерб странам, которые испытывали проблемы с продовольствием.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений.

Он также сообщил, что ООН работает над соглашением о снятии ограничений на экспорт продукции России и Украины.