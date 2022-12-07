Узнать больше

Столтенберг заявил, что НАТО постоянно рассматривает поставку Украине новых видов оружия

Короткая ссылка
Страны НАТО на постоянной основе рассматривают возможности поставок Украине новых видов вооружения, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил, что НАТО постоянно рассматривает поставку Украине новых видов оружия
  • Gettyimages.ru

«Я не могу говорить о специфических видах систем (оружия. — RT), которые мы рассматриваем к поставке Украине, мы постоянно рассматриваем добавление новых систем», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Столтенберг отметил, что большую важность также имеет вопрос обеспечения эффективности функционирования уже поставленного Украине оружия и поставок боеприпасов к нему.

Ранее Столтенберг сообщал, что страны НАТО ведут дискуссию о передаче украинской армии систем ПВО Patriot.

Газета The Washington Post передавала, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.

По информации газеты The New York Times, 20 из 30 членов НАТО исчерпали свои возможности для поставок вооружения на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить