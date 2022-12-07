Столтенберг заявил, что НАТО постоянно рассматривает поставку Украине новых видов оружия

Страны НАТО на постоянной основе рассматривают возможности поставок Украине новых видов вооружения, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я не могу говорить о специфических видах систем (оружия. — RT), которые мы рассматриваем к поставке Украине, мы постоянно рассматриваем добавление новых систем», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Столтенберг отметил, что большую важность также имеет вопрос обеспечения эффективности функционирования уже поставленного Украине оружия и поставок боеприпасов к нему.

Ранее Столтенберг сообщал, что страны НАТО ведут дискуссию о передаче украинской армии систем ПВО Patriot.

Газета The Washington Post передавала, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.

По информации газеты The New York Times, 20 из 30 членов НАТО исчерпали свои возможности для поставок вооружения на Украину.