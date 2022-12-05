Узнать больше

Wall Street Journal: США тайно снизили дальность действия переданных ВСУ HIMARS

Короткая ссылка
Соединённые Штаты тайно модифицировали РСЗО HIMARS, переданные украинской армии, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности против России, пишет газета The Wall Street Journal.
Wall Street Journal: США тайно снизили дальность действия переданных ВСУ HIMARS
  • Legion-Media

Изменения коснулись аппаратного и программного обеспечения, сообщает издание.

Таким образом США исключили возможность использовать РСЗО для запуска баллистических ракет ATACMS, которые Вашингтон поставлять Киеву не стал.

Пентагон, Белый дом и ВСУ не стали комментировать данный вопрос, говорится в статье.

В сентябре сообщалось, что украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности. Как уточнялось, требования Украины включают в том числе тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км. 

CNN ранее также передавал, что США вряд ли будут поставлять Киеву системы большой дальности.

Как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США объясняют отказ поставлять Украине вооружение большой дальности нежеланием дальнейшей эскалации украинского кризиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить