Wall Street Journal: США тайно снизили дальность действия переданных ВСУ HIMARS
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Изменения коснулись аппаратного и программного обеспечения, сообщает издание.
Таким образом США исключили возможность использовать РСЗО для запуска баллистических ракет ATACMS, которые Вашингтон поставлять Киеву не стал.
Пентагон, Белый дом и ВСУ не стали комментировать данный вопрос, говорится в статье.
В сентябре сообщалось, что украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности. Как уточнялось, требования Украины включают в том числе тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км.
CNN ранее также передавал, что США вряд ли будут поставлять Киеву системы большой дальности.
Как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США объясняют отказ поставлять Украине вооружение большой дальности нежеланием дальнейшей эскалации украинского кризиса.