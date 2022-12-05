Wall Street Journal: США тайно снизили дальность действия переданных ВСУ HIMARS

Соединённые Штаты тайно модифицировали РСЗО HIMARS, переданные украинской армии, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности против России, пишет газета The Wall Street Journal.

Изменения коснулись аппаратного и программного обеспечения, сообщает издание.

Таким образом США исключили возможность использовать РСЗО для запуска баллистических ракет ATACMS, которые Вашингтон поставлять Киеву не стал.

Пентагон, Белый дом и ВСУ не стали комментировать данный вопрос, говорится в статье.

В сентябре сообщалось, что украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности. Как уточнялось, требования Украины включают в том числе тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км.

CNN ранее также передавал, что США вряд ли будут поставлять Киеву системы большой дальности.

Как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США объясняют отказ поставлять Украине вооружение большой дальности нежеланием дальнейшей эскалации украинского кризиса.