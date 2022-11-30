Кирби: США не поставляют Киеву оружие большой дальности, поскольку не хотят эскалации

Соединённые Штаты объясняют отказ поставлять Украине вооружение большой дальности нежеланием дальнейшей эскалации украинского кризиса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Тем не менее, по словам Кирби, которые приводит ТАСС, Вашингтон находится в тесном контакте с Киевом в вопросах его оборонного потенциала.

В сентябре сообщалось, что украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности. Как уточнялось, требования Украины включают в том числе тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км.

CNN ранее также передавал, что США вряд ли будут поставлять Киеву системы большой дальности.