Кирби: США не поставляют Киеву оружие большой дальности, поскольку не хотят эскалации
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Тем не менее, по словам Кирби, которые приводит ТАСС, Вашингтон находится в тесном контакте с Киевом в вопросах его оборонного потенциала.
В сентябре сообщалось, что украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности. Как уточнялось, требования Украины включают в том числе тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км.
CNN ранее также передавал, что США вряд ли будут поставлять Киеву системы большой дальности.