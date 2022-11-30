Кирби: США не поставляют Киеву оружие большой дальности, поскольку не хотят эскалации

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Соединённые Штаты объясняют отказ поставлять Украине вооружение большой дальности нежеланием дальнейшей эскалации украинского кризиса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби: США не поставляют Киеву оружие большой дальности, поскольку не хотят эскалации
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Тем не менее, по словам Кирби, которые приводит ТАСС, Вашингтон находится в тесном контакте с Киевом в вопросах его оборонного потенциала.

В сентябре сообщалось, что украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности. Как уточнялось, требования Украины включают в том числе тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км. 

CNN ранее также передавал, что США вряд ли будут поставлять Киеву системы большой дальности.

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