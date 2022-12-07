В Европарламенте назвали уровень потребления алкоголя в ЕС «бомбой замедленного действия»

Греческий европарламентарий Иоаннис Лагос выразил обеспокоенность уровнем потребления алкоголя жителями некоторых стран Евросоюза и назвал сложившуюся в сообществе ситуацию «бомбой замедленного действия для общественного здравоохранения». С обращением Лагоса к Еврокомиссии, содержащим соответствующие тезисы, ознакомился RT.

В документе под названием «Высокое потребление алкоголя в ЕС — это бомба замедленного действия для общественного здравоохранения» Лагос привёл данные Евростата за 2019 год.

По словам политика, оказавшиеся в его распоряжении показатели свидетельствуют, что за рассматриваемый период 8,4% взрослого населения ЕС потребляли алкоголь ежедневно, 28,8% — еженедельно, а 22,8% — ежемесячно. При этом самый высокий уровень граждан, выпивающих каждый день, приходился на Португалию.

«В Нидерландах, Люксембурге и Бельгии доля населения, потребляющего алкоголь еженедельно, составляла 47,3%, 43,1% и 40,8% соответственно. Высокие показатели ежемесячного потребления алкоголя зафиксированы в Литве (31,3%), Латвии (31,1%) и на Кипре (30,4%)», — отметил европарламентарий.

Вместе с тем Лагос добавил, что 4% взрослого населения Кипра и 38% населения Дании употребляли алкоголь в большом количестве (как минимум 60 г чистого этанола за один раз) не реже одного раза в месяц.

На этом фоне политик обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, как она планирует снизить злоупотребление алкоголем в ЕС, «учитывая его негативное влияние на здоровье населения и общество в целом».

Летом канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил мнение, что без принятия адекватных мер со стороны европейских чиновников, направленных на борьбу с растущей инфляцией, единственным выходом из сложившейся ситуации для стран Евросоюза останется употребление алкоголя или психотропных веществ.