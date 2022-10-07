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Мэр Амстердама предложила декриминализовать кокаин в Европе

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Мэр Амстердама Фемке Халсема в рамках выступления на конгрессе по борьбе с организованной преступностью предложила Европе декриминализовать кокаин и таким образом регулировать рынок.
Мэр Амстердама предложила декриминализовать кокаин в Европе
  • Legion-Media

По её словам, регулирование потребления алкоголя и табака продемонстрировало возможность контролировать криминальный рынок.

«Честно говоря, я убеждена, что лучший результат для нашего общества может быть достигнут путём декриминализации кокаина и регулирования рынка», — цитирует Халсему DutchNews.

Мэр Амстердама отметила, что криминализация спроса и предложения в Европе только способствует преступности, а война с наркотиками не оказывает эффекта.

Ранее сообщалось, что в Молдавии за год на 15% выросло число преступлений по наркотическим статьям.

Увеличился и объём наркотрафика через границу Молдавии и Украины — в восемь раз по состоянию на июнь.

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