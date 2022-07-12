Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что в случае роста инфляции ЕС останется только алкоголь

Без принятия адекватных мер со стороны европейских чиновников, направленных на борьбу против растущей инфляции, единственным выходом странам Евросоюза останется употребление алкоголя или психотропных веществ, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, выступая на партийном съезде Австрийской народной партии федеральной земли Тироль.

Нехаммер призвал как можно скорее подавить инфляцию в странах Европейского союза.

«Если мы будем продолжать в том же духе, у вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты», — цитирует его РИА Новости.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее в эфире France Inter заявил, что страна находится на пике инфляции, а уровень цен на товары и услуги останется высоким на протяжении ещё нескольких месяцев.

Главное таможенное управление Франции сообщило, что в стране в апреле был зафиксирован серьёзный дефицит торгового баланса.

Центральное статистическое бюро Норвегии сообщило, что цены на товары и услуги в королевстве за последний год выросли в среднем на 6,3% — это самый высокий показатель с 1988 года.