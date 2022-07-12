Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что в случае роста инфляции ЕС останется только алкоголь
Нехаммер призвал как можно скорее подавить инфляцию в странах Европейского союза.
«Если мы будем продолжать в том же духе, у вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты», — цитирует его РИА Новости.
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее в эфире France Inter заявил, что страна находится на пике инфляции, а уровень цен на товары и услуги останется высоким на протяжении ещё нескольких месяцев.
Главное таможенное управление Франции сообщило, что в стране в апреле был зафиксирован серьёзный дефицит торгового баланса.
Центральное статистическое бюро Норвегии сообщило, что цены на товары и услуги в королевстве за последний год выросли в среднем на 6,3% — это самый высокий показатель с 1988 года.