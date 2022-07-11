Инфляция в Норвегии достигла рекордно высокого уровня с 1988 года
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает норвежский телеканал TV 2.
Как отметил представитель SSB Эспен Кристиансен, в июне дальнейшему ускорению годовой инфляции способствовал рост цен на топливо и продукты питания.
Так, продукты питания подорожали на 2% только за последний месяц. Такой уровень цен «необычно высок», считает он.
Евростат ранее сообщил, что рост цен на продукты питания, табак и алкоголь в еврозоне в июне достиг рекордного показателя — 8,9%.