Инфляция в Норвегии достигла рекордно высокого уровня с 1988 года

Центральное статистическое бюро Норвегии сообщило, что цены на товары и услуги в королевстве за последний год выросли в среднем на 6,3% — это самый высокий показатель с 1988 года.

Об этом сообщает норвежский телеканал TV 2.

Как отметил представитель SSB Эспен Кристиансен, в июне дальнейшему ускорению годовой инфляции способствовал рост цен на топливо и продукты питания.

Так, продукты питания подорожали на 2% только за последний месяц. Такой уровень цен «необычно высок», считает он.

Евростат ранее сообщил, что рост цен на продукты питания, табак и алкоголь в еврозоне в июне достиг рекордного показателя — 8,9%.