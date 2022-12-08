В сенате Испании возмутились политикой двойных стандартов относительно передачи оружия Украине

Сенатор парламента Испании Карлес Мулет Гарсия в четвёртый раз обратился к правительству по поводу неоднозначной политики Мадрида относительно поставок оружия в другие страны. Его возмутило, что Испания передаёт вооружение Украине, но в то же время не делает этого для Западной Сахары. С запросом политика ознакомился RT.

Испанский сенатор в своём обращении напомнил о конфликте в Западной Сахаре. Мулет Гарсия отметил, что Мадрид поддерживает усилия Генерального секретаря ООН по поиску политического решения, однако, по его мнению, действия правительства в этом направлении не приносят результата.

Сенатор поинтересовался, почему в этом случае не принимаются решительные меры, как в отношении России, например экономическая блокада, санкции, разрыв институциональных отношений или поставки оружия.

«Если учесть, что Сахара ближе, чем Украина, то почему они не отправляют оружие народу сахарави, раз они делают это в случае с Украиной? Человеческая жизнь менее ценна в зависимости от континента? (Очевидно, что это вопрос риторический, я не поддерживаю отправку оружия куда-либо.)», — говорится в обращении.

Примечательно, что впервые политик задал этот вопрос в марте, затем повторил его ещё трижды.

«Несмотря на то что этот вопрос задавался несколько раз, причём было понятно, о чём спрашивают, правительство до сих пор не хочет отвечать на него», — заметил Мулет Гарсия.

Западная Сахара добивается независимости с 1970-х годов, однако Марокко считает территорию своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. Разрешить спор не удаётся до сих пор.

Ранее в Нацсобрании Франции выразили обеспокоенность тем, что поставляемое Киеву оружие может попасть в руки «противников Запада».