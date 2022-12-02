Во Франции обеспокоены возможностью попадания поставляемого на Украину оружия в руки «врагов Запада»
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Как уточнил Жилетти, особую обеспокоенность в отношении контроля за поставляемым Киеву оружием и боеприпасами вызывают все лёгкие переносные вооружения, «которые теперь находятся в обращении на Украине».
«На самом деле хищение этого оружия, которое перепродаётся на чёрном рынке многочисленными бандами и мафиозными сетями, присутствующими в этой географической зоне, которую считают одним из главных центров трафика в Европе, — это один из самых больших поводов для тревог, ведь эти вооружения могут оказаться в руках противников Запада или могут быть использованы в будущих столкновениях», — подчеркнул депутат, напомнив, что такое уже происходило — например, в случае с «албанской мафией в 1999 году».
В связи с этим Жилетти обратился к французскому правительству в том числе с вопросом, в какой мере местные и европейские службы «контролируют поставки западного оружия на Украину и руководят ими».
В конце октября руководство США заявило о планах по усилению контроля над вооружениями на украинских территориях, чтобы они не попадали на чёрный рынок. Как тогда сообщили в Госдепе, различные преступные субъекты могут попытаться получить оружие «из источников на Украине» во время или после конфликта.