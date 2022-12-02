Во Франции обеспокоены возможностью попадания поставляемого на Украину оружия в руки «врагов Запада»

Депутат Национального собрания Франции Франк Жилетти выразил обеспокоенность тем, что не представляется возможным отследить все поставки западного оружия на Украину. Таким образом, часть грузов военного назначения может попасть из этой страны в руки «противников Запада», уверен он. Свои аргументы по этому вопросу парламентарий привёл в обращении к главе МИД Франции Катрин Колонна. RT ознакомился с документом.

Как уточнил Жилетти, особую обеспокоенность в отношении контроля за поставляемым Киеву оружием и боеприпасами вызывают все лёгкие переносные вооружения, «которые теперь находятся в обращении на Украине».

«На самом деле хищение этого оружия, которое перепродаётся на чёрном рынке многочисленными бандами и мафиозными сетями, присутствующими в этой географической зоне, которую считают одним из главных центров трафика в Европе, — это один из самых больших поводов для тревог, ведь эти вооружения могут оказаться в руках противников Запада или могут быть использованы в будущих столкновениях», — подчеркнул депутат, напомнив, что такое уже происходило — например, в случае с «албанской мафией в 1999 году».

В связи с этим Жилетти обратился к французскому правительству в том числе с вопросом, в какой мере местные и европейские службы «контролируют поставки западного оружия на Украину и руководят ими».

В конце октября руководство США заявило о планах по усилению контроля над вооружениями на украинских территориях, чтобы они не попадали на чёрный рынок. Как тогда сообщили в Госдепе, различные преступные субъекты могут попытаться получить оружие «из источников на Украине» во время или после конфликта.