Опрос показал сокращение числа жителей ЕС, поддерживающих военные поставки Украине

Число европейцев, одобряющих поставки вооружений украинской армии, снизилось, свидетельствуют результаты опроса, проведённого германским Фондом Бертельсмана среди 13 тыс. жителей 27 стран ЕС.

«Подавляющее большинство европейцев продолжают выступать за вступление Украины в ЕС. Готовность принять беженцев также остаётся высокой. Однако во всех странах ЕС сокращается число тех, кто одобряет поставки оружия», — цитирует авторов исследования ТАСС.

Так, в Германии в марте военную помощь одобряли 57% респондентов, а в сентябре — 48%.

Во Франции показатель сократился с 67 до 54%. В Испании — с 66 до 57%. Больше всего военные поставки одобряют в Польше (76%). Меньше всего — в Италии (36%).

В целом военную помощь поддерживают 50% европейцев, это на шесть процентных пунктов меньше, чем в марте, пишет агентство.

В августе агентство Bloomberg со ссылкой на опросы сообщило, что рост стоимости жизни и повышение цен на энергоресурсы волнуют жителей Европы больше, чем поддержка Украины.