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В парламенте Франции подняли вопрос о стоимости участия страны в конфликте на Украине

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Виктория Пенькова
Депутат Национального собрания Франции Филип Лоттьо поднял вопрос о том, во сколько Парижу обходится опосредованное участие в продолжающемся на Украине конфликте. Соответствующее обращение он направил Ролану Лескюру, министру-делегату, в компетенцию которого входят вопросы, связанные с государственными счетами. RT ознакомился с документом.
В парламенте Франции подняли вопрос о стоимости участия страны в конфликте на Украине
  • РИА Новости

Лоттьо заявил, что с февраля 2022 года Франция оказывает Украине «военную, материальную, финансовую и гуманитарную поддержку», о чём регулярно сообщает правительство страны.

«Что касается военных вопросов, то, хотя Франция с 2014 года была крупнейшим экспортёром оружия на Украину..., в отличие от многих других европейских стран, правительство всегда отказывалось сообщать, за неимением деталей, о размере этой военной помощи», — уточнил депутат.

Также Париж оказывает Киеву финансовую поддержку. Здесь речь среди прочего идёт о грантах и кредитах, отметил парламентарий.

«В частности, сообщается, что по состоянию на май 2022 года прямая помощь Франции (Украине. — RT) выросла до $2 млрд, к которым следует добавить банковские кредиты и гарантии», — констатировал Лоттьо.

Вместе с тем, парламентарий напомнил, что Париж уделяет внимание ещё одному направлению — принимает украинских беженцев, содержание которых стало дополнительной статьёй расходов государственных средств. По словам Лоттьо, число беженцев по состоянию на август 2022 года «достигло 100 тыс. человек».

«Поэтому Лоттьо просит министра-делегата предоставить исчерпывающую информацию об общей стоимости участия Франции в конфликте на Украине на сегодняшний день», — говорится в обращении депутата к Лескюру.

Ранее депутат Нацсобрания Франции Венсан Сетленже поднял вопрос об оказании помощи гражданам страны, которые принимают у себя украинских беженцев.

По словам парламентария, французы по-разному помогают нуждающимся, но не получают при этом «последовательной финансовой поддержки» от государства.

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