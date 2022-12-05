Шольц считает, что Германия и Европа защитят основанный на правилах международный порядок

Немецкий канцлер Олаф Шольц уверен, что Германия и остальная Европа смогут защитить основанный на правилах международный порядок и не дадут миру разделиться на блоки соперников. Такое мнение он выразил в статье для Foreign Affairs.

«Германия и Европа могут помочь защитить основанный на правилах международный порядок, не поддаваясь фаталистическому мнению о том, что миру суждено вновь разделиться на соперничающие блоки», — написал канцлер ФРГ.

Он напомнил, что история Германии накладывает «особую ответственность по борьбе с фашизмом, авторитаризмом и империализмом».

Ранее Шольц заявил, что Россия, начав СВО на Украине, пошла «крестовым походом» против либеральной демократии и порядка, основанного на правилах.

В МИД России утверждают, что представители Запада продвигают неоколониальную концепцию «порядка, основанного на правилах» для идейно-политического прикрытия своих агрессивных шагов.

На практике применение этих «правил» подрывает фундаментальные принципы Устава ООН, подчеркнул министр Сергей Лавров.

По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, западная идея «порядка, основанного на правилах» должна быть отринута как несостоятельная и вредная для человечества.

Президент Владимир Путин также отмечал, что некоторые страны в интересах своего доминирования в мире стремятся подменить глобальную архитектуру, опирающуюся на роль ООН, неким «порядком, основанным на правилах». Кто эти правила придумал — непонятно, сказал он.