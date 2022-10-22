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Медведев призвал отринуть западную идею международного порядка, основанного на правилах

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Западная идея «порядка, основанного на правилах» должна быть отринута как несостоятельная и вредная для человечества, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев призвал отринуть западную идею международного порядка, основанного на правилах
  • РИА Новости

Как утверждает бывший президент, такая концепция никем не одобрена и полностью неопределённа по содержанию.

«(Она. — RT) продвигается в противовес существующим международным правилам и институтам, включая ту же ООН. Сама идея продиктована навязчивым до психических девиаций желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мире», — написал Медведев в Telegram.

Выбор остального мира — не подчиняться этой идее, а идти собственным путём, подытожил он.

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, навязываемый Западом «порядок, основанный на правилах» предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных.

Президент Владимир Путин также отмечал, что некоторые страны в интересах своего доминирования в мире стремятся подменить глобальную архитектуру, опирающуюся на роль ООН, неким «порядком, основанным на правилах». Кто эти правила придумал — непонятно, сказал он.

Вместе с этим канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Россия, начав СВО на Украине, пошла «крестовым походом» против либеральной демократии и порядка, основанного на правилах.

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