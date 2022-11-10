Лавров: система международного права проходит проверку на прочность

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сегодня система международного права проходит проверку на прочность на фоне действий Запада.

Об этом министр заявил в своём приветствии участникам 65-го ежегодного собрания Российской ассоциации международного права. Текст опубликован на сайте МИД России.

«Сегодня современная система международного права проходит проверку на прочность», — сказал Лавров.

По его словам, Запад активно использует нелегитимные односторонние санкции помимо деструктивных попыток расшатывания и ревизии действующих международно-правовых норм в угоду своим узкокорыстным геополитическим интересам.

Также глава МИД добавил, что представители Запада «в целях идейно-политического прикрытия своих агрессивных шагов настойчиво продвигают неоколониальную концепцию «порядка, основанного на правилах».

«Между тем применение на практике этих «правил» подрывает фундаментальные принципы Устава ООН, включая суверенное равенство государств», — отметил Лавров.

Ранее Лавров назвал бессмысленным сохранение прежнего дипломатического присутствия в странах Запада и отметил, что дипломаты работают в нечеловеческих условиях.