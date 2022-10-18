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Лавров назвал бессмысленным сохранение прежнего дипприсутствия в странах Запада

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал бессмысленным сохранение прежнего дипломатического присутствия в странах Запада и отметил, что дипломаты работают в нечеловеческих условиях.
Лавров назвал бессмысленным сохранение прежнего дипприсутствия в странах Запада
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, дипломатам создают проблемы, а кроме того, им поступают физические угрозы.

«Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь», — добавил Лавров.

В августе министр заявил о планах российской стороны расширить дипломатическое присутствие на пространстве СНГ.

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