Лавров назвал бессмысленным сохранение прежнего дипприсутствия в странах Запада
- globallookpress.com
- © MFA Russia
«Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, дипломатам создают проблемы, а кроме того, им поступают физические угрозы.
«Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь», — добавил Лавров.
В августе министр заявил о планах российской стороны расширить дипломатическое присутствие на пространстве СНГ.