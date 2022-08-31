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Лавров заявил о планах России расширить дипломатическое присутствие на пространстве СНГ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах российской стороны расширить дипломатическое присутствие на пространстве СНГ.
Лавров заявил о планах России расширить дипломатическое присутствие на пространстве СНГ
  • РИА Новости

Об этом министр сказал, выступая на просветительском марафоне «Знание».

«Около 200 дипломатов вернулись из недружественных государств, из них 90% уже трудоустроены либо в нашем центральном аппарате, либо они уже согласились на загранкомандировку в страны Африки, Азии или Латинской Америки, и, конечно же, мы намерены значительно расширить наше дипломатическое присутствие на пространстве СНГ», — сказал он.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе переговоров с коллегой из Узбекистана Виктором Махмудовым заявил о стремлении западных стран создать очаги напряжённости в СНГ.

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