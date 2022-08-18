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Патрушев заявил о стремлении западных стран создать напряжённость в СНГ

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе переговоров с коллегой из Узбекистана Виктором Махмудовым заявил о стремлении западных стран создать очаги напряжённости в СНГ, сообщила пресс-служба аппарата российского Совбеза.
Патрушев заявил о стремлении западных стран создать напряжённость в СНГ
  • РИА Новости

В пресс-службе отметили, что в ходе встречи стороны обсудили региональные проблемы.

«Российская сторона выразила обеспокоенность стремлением стран Запада, и в первую очередь США, создать очаги напряжённости на пространстве Содружества Независимых Государств», — приводит ТАСС слова заявления.

Между тем Патрушев и Махмудов отметили динамичное развитие отношений России и Узбекистана, а также подтвердили свою приверженность развитию двустороннего сотрудничества.

«Обсуждены вопросы, связанные с дальнейшими планами взаимодействия спецслужб, военных ведомств, правоохранительных органов и органов юстиции России и Узбекистана», — следует из сообщения.

В мае президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений.

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