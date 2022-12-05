Инцидент с падением ракеты в Польше выявил существующие разногласия между Украиной и её западными союзниками и свидетельствовал о стремлении Киева увеличить степень участия НАТО в конфликте на Украине.

Об этом заявили обозреватели Wall Street Journal Нэнси Юссеф, Лоуренс Норман и Дрю Хиншоу.

Отмечается, что реакция на инцидент с ракетой в Польше выявила «напряжённость, которая присутствовала с начала конфликта».

«В то время как Киев надеется усилить роль НАТО на Украине, Вашингтон и его европейские союзники полны решимости избегать шагов, которые могут спровоцировать прямой конфликт между альянсом и Россией», — говорится в статье.

Бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди ранее выразил мнение, что поведение президента Украины Владимира Зеленского после инцидента с падением ракеты в Польше говорит о том, что он намерен втянуть США и НАТО в вооружённый конфликт.

Обозреватель Эндрю Корибко обвинил Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну.

Украинский лидер заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.

16 ноября Министерство обороны России сообщило, что российские войска наносили высокоточные ракетные удары 15 ноября только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.