Минобороны: ВС России наносили удары 15 ноября только по целям на территории Украины

Министество обороны России сообщило, что российские войска наносили высокоточные ракетные удары 15 ноября только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от границы Украины с Польшей.

«Хотим подчеркнуть, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее в МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.

Экс-полковник Генштаба, бывший старший офицер Главного штаба войск ПВО Михаил Ходарёнок в беседе с RT заявил, что упавшая в Польше ракета может быть от С-300, стоящего на вооружении украинских войск.