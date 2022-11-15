Военный эксперт Ходарёнок: упавшая в Польше ракета может быть от С-300 ВСУ

Экс-полковник Генштаба, бывший старший офицер Главного штаба войск ПВО Михаил Ходарёнок в беседе с RT заявил, что упавшая в Польше ракета может быть от С-300, стоящего на вооружении украинских войск (ВСУ).

«Я видел эти польские фотографии. Они действительно очень похожи на остатки от ракеты комплекса С-300. Это, по всей видимости, части двигателя ракеты 5В55», — сказал он.

Ходарёнок выразил уверенность, что это не был сознательный удар.

«Ракеты С-300, помню по своей службе, часто уходили с траектории даже на учениях», — рассказал эксперт.

Ранее Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет в Польше в районе Пшеводува.

Также в оборонном ведомстве заявили, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы.