Военный эксперт Ходарёнок: упавшая в Польше ракета может быть от С-300 ВСУ
«Я видел эти польские фотографии. Они действительно очень похожи на остатки от ракеты комплекса С-300. Это, по всей видимости, части двигателя ракеты 5В55», — сказал он.
Ходарёнок выразил уверенность, что это не был сознательный удар.
«Ракеты С-300, помню по своей службе, часто уходили с траектории даже на учениях», — рассказал эксперт.
Ранее Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет в Польше в районе Пшеводува.
Также в оборонном ведомстве заявили, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы.