Поведение президента Украины Владимира Зеленского после инцидента с падением ракеты в Польше говорит о том, что он намерен втянуть США и НАТО в вооружённый конфликт, заявил бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди.

«Поведение Зеленского показывает, что он приложит все усилия, чтобы втянуть США и НАТО в вооружённый конфликт», — сказал Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, заявления Киева о причастности Москвы к инциденту были необоснованными и противоречили имевшимся доказательствам.

Он отметил, что сомнений в том, что ракета была украинской, нет.

Ранее обозреватель Эндрю Корибко обвинил Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну.

Украинский лидер заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.

16 ноября Министерство обороны России сообщило, что российские войска наносили высокоточные ракетные удары 15 ноября только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.