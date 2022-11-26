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Экс-офицер ЦРУ: Зеленский намерен втянуть США и НАТО в конфликт

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Поведение президента Украины Владимира Зеленского после инцидента с падением ракеты в Польше говорит о том, что он намерен втянуть США и НАТО в вооружённый конфликт, заявил бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди.
Экс-офицер ЦРУ: Зеленский намерен втянуть США и НАТО в конфликт
  • globallookpress.com
  • © Cover Images/Keystone Press Agency

«Поведение Зеленского показывает, что он приложит все усилия, чтобы втянуть США и НАТО в вооружённый конфликт», — сказал Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, заявления Киева о причастности Москвы к инциденту были необоснованными и противоречили имевшимся доказательствам.

Он отметил, что сомнений в том, что ракета была украинской, нет.

Ранее обозреватель Эндрю Корибко обвинил Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну.

Украинский лидер заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.

16 ноября Министерство обороны России сообщило, что российские войска наносили высокоточные ракетные удары 15 ноября только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.

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