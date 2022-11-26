Экс-офицер ЦРУ: Зеленский намерен втянуть США и НАТО в конфликт
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«Поведение Зеленского показывает, что он приложит все усилия, чтобы втянуть США и НАТО в вооружённый конфликт», — сказал Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, заявления Киева о причастности Москвы к инциденту были необоснованными и противоречили имевшимся доказательствам.
Он отметил, что сомнений в том, что ракета была украинской, нет.
Ранее обозреватель Эндрю Корибко обвинил Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну.
Украинский лидер заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.
16 ноября Министерство обороны России сообщило, что российские войска наносили высокоточные ракетные удары 15 ноября только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.