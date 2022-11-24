МИД: Россия не планирует поспешных мер к Польше после «ракетного инцидента»

Россия не планирует поспешных мер в связи с реакцией Польши на «ракетный инцидент», заявили в российском МИД.

«Каких-либо скоропалительных мер в данном контексте принимать не планируем, но будем учитывать это в общем контексте наших отношений с Польшей», — приводит РИА Новости сообщение.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что польские власти были вынуждены признать, что ЧП с ракетой не было «нападением России на территорию Польши».

Ранее обозреватель Эндрю Корибко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну.

Украинский лидер заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.

16 ноября Министерство обороны России сообщило, что российские войска наносили высокоточные ракетные удары 15 ноября только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.