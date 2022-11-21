Министр обороны ФРГ: ЧП в Польше выявило бреши в ПВО Европы
«Мы должны стать лучше во всех областях. В частности, в области противовоздушной обороны. В Европе есть бреши», — сказала Ламбрехт в интервью газете Rheinische Post.
По её словам, бундесвер испытывает серьёзные проблемы после экономии последних десятилетий.
Она добавила, что Германия предложила Польше истребители Eurofighter и ЗРК Patriot.
Ранее обозреватель Эндрю Корибко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну.
Украинский лидер заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.
16 ноября Министерство обороны России сообщило, что российские войска наносили высокоточные ракетные удары 15 ноября только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.