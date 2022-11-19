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Global Times: Запад изменил риторику в отношении России после инцидента с ракетой в Польше

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Западные страны начинают уставать от риторики президента Украины Владимира Зеленского и его отказов от переговоров с Россией. Об этом пишет издание Global Times.
Global Times: Запад изменил риторику в отношении России после инцидента с ракетой в Польше
  • AFP
  • © Wojtek RADWANSKI, Damien SIMONART

В статье утверждается, что отрицание причастности Украины к инциденту с падением ракеты в Польше со стороны Зеленского «начинает изматывать терпение некоторых западных дипломатов».

«Ожесточённые обсуждения инцидента не только выявили углубившийся раскол на Западе, но и показали усталость Европы и США от затянувшегося кризиса без признаков мирного урегулирования», — отмечается в материале.

Global Times также подчёркивает различие в риторике США и основных европейских стран по отношению к России. Они занимаются опровержением слухов, а не обвиняют Москву в случившемся.

Ранее обозреватель Эндрю Корибко обвинил Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну.

Украинский лидер заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.

16 ноября Министерство обороны России сообщило, что российские войска наносили высокоточные ракетные удары 15 ноября только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.

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