Западные страны начинают уставать от риторики президента Украины Владимира Зеленского и его отказов от переговоров с Россией. Об этом пишет издание Global Times.

В статье утверждается, что отрицание причастности Украины к инциденту с падением ракеты в Польше со стороны Зеленского «начинает изматывать терпение некоторых западных дипломатов».

«Ожесточённые обсуждения инцидента не только выявили углубившийся раскол на Западе, но и показали усталость Европы и США от затянувшегося кризиса без признаков мирного урегулирования», — отмечается в материале.

Global Times также подчёркивает различие в риторике США и основных европейских стран по отношению к России. Они занимаются опровержением слухов, а не обвиняют Москву в случившемся.

Ранее обозреватель Эндрю Корибко обвинил Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну.

Украинский лидер заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.

16 ноября Министерство обороны России сообщило, что российские войска наносили высокоточные ракетные удары 15 ноября только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.