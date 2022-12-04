Источник: телеканал «Дождь» готовит релокацию сотрудников из Латвии в Грузию

На фоне скандала в Латвии с увольнением ведущего «Дождя»* Алексея Коростелёва после высказанных в эфире слов о помощи российским военным руководство телеканала рассматривает возможность полного переезда редакции в Грузию. Об этом сообщили источники RT в окружении гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой**.

Переезд значительной части редакции начал всерьёз рассматриваться руководством телеканала после заявлений министра обороны Латвии Артиса Пабрикса о необходимости отозвать разрешение на пребывание в стране сотрудников «Дождя».

«Сейчас наш гендиректор Наталья Синдеева проводит консультации с юристами. Необходимость консультаций возникла после жёстких заявлений чиновников латвийского правительства о возможном лишении сотрудников телеканала ВНЖ и отзыва разрешения на вещания в республике», — рассказал источник RT в окружении руководства «Дождя».

Ранее ведущий телеканала Алексей Коростелёв был уволен по решению руководства после того, как в эфире заявил о помощи мобилизованным российским военнослужащим с «оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

Руководитель информационной службы «Дождя» Екатерина Котрикадзе*** назвала слова ведущего категорически неприемлемыми.

По словам собеседника RT, если переговоры Синдеевой закончатся неудачей, рассматривается вариант переезда в Грузию — в Тбилиси у «Дождя» уже есть студия, а также готовая техническая база.

При этом с финансовой стороны это будет не так затратно, как перевозить весь коллектив, к примеру, в Амстердам, где телеканал несколько месяцев назад запустил работу небольшой студии, говорит собеседник RT.

Открытие студии «Дождя» в Амстердаме и переезд туда части команды телеканала профинансировал голландский медиаменеджер, основатель холдинга Independent Media и бывший издатель газеты «Ведомости» Дерк Сауэр.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 28.10.2022.

*** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 28.10.2022.