Политолог Бальбек: Россия на своём примере показывает, что мир должен быть многополярным

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление посла Доминиканской Республики в России Ханса Данненберга о том, что в долгосрочной перспективе российская экономика только приобретёт выгоду от санкций, введённых западными странами против Москвы.
Политолог Бальбек: Россия на своём примере показывает, что мир должен быть многополярным
  • РИА Новости

По его словам, посол «публично на весь мир озвучил стратегию российского государства».

«Наша цель — создать полную автономность в необходимых видах продукции, это касается как сельского хозяйства, так и промышленной базы. Сегодня Россия на своём примере показывает, что мир должен быть многополярным, в противном случае санкционная петля задушит любую зависимую от Запада экономику», — уточнил политолог.

Ранее посол Доминиканы выразил уверенность, что российская экономика только выиграет от санкций.

В ноябре в европейском аналитическом центре Bruegel и вашингтонском Институте международных финансов (IIF) заявили о неэффективности антироссийских санкций Запада.

В июне президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

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