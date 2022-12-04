Политолог Бальбек: Россия на своём примере показывает, что мир должен быть многополярным

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление посла Доминиканской Республики в России Ханса Данненберга о том, что в долгосрочной перспективе российская экономика только приобретёт выгоду от санкций, введённых западными странами против Москвы.

По его словам, посол «публично на весь мир озвучил стратегию российского государства».

«Наша цель — создать полную автономность в необходимых видах продукции, это касается как сельского хозяйства, так и промышленной базы. Сегодня Россия на своём примере показывает, что мир должен быть многополярным, в противном случае санкционная петля задушит любую зависимую от Запада экономику», — уточнил политолог.

Ранее посол Доминиканы выразил уверенность, что российская экономика только выиграет от санкций.

В ноябре в европейском аналитическом центре Bruegel и вашингтонском Институте международных финансов (IIF) заявили о неэффективности антироссийских санкций Запада.

В июне президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.