Посол Доминиканы выразил уверенность, что российская экономика только выиграет от санкций
- РИА Новости
Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Данненберг напомнил о введённых в 2014 году странами Запада санкциях, которые, по его мнению, положительно повлияли на качество российских продуктов, поскольку их научились делать в России сами.
«И в долгосрочной перспективе российская экономика только выиграет от санкций. Иногда сложности, вызванные санкциями, помогают странам развить собственную экономику», — подчеркнул посол.
В ноябре в европейском аналитическом центре Bruegel и вашингтонском Институте международных финансов (IIF) заявили о неэффективности антироссийских санкций Запада.
В июне президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.