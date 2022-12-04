Посол Доминиканы выразил уверенность, что российская экономика только выиграет от санкций

Посол Доминиканской Республики в России Ханс Данненберг выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе российская экономика только приобретёт выгоду от санкций, введённых западными странами против Москвы.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Данненберг напомнил о введённых в 2014 году странами Запада санкциях, которые, по его мнению, положительно повлияли на качество российских продуктов, поскольку их научились делать в России сами.

«И в долгосрочной перспективе российская экономика только выиграет от санкций. Иногда сложности, вызванные санкциями, помогают странам развить собственную экономику», — подчеркнул посол.

В ноябре в европейском аналитическом центре Bruegel и вашингтонском Институте международных финансов (IIF) заявили о неэффективности антироссийских санкций Запада.

В июне президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.