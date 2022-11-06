Эксперты Bruegel и IIF заявили о неэффективности антироссийских санкций Запада
- РИА Новости
Об этом пишет РБК со ссылкой на статью «Как санкции повлияли на Россию» экономистов европейского аналитического центра Bruegel и вашингтонского Института международных финансов (IIF).
По мнению аналитиков, названная на Западе «Крепость России» российская стратегия защиты показала большую эффективность, чем введённые Вашингтоном и ЕС рестрикции.
Экономисты связали устойчивость российской экономики к западным санкциям с грамотной реакцией Банка России, благодаря чему не был допущен финансовый кризис в стране.
В июне президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.
Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада. По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.