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Эксперты Bruegel и IIF заявили о неэффективности антироссийских санкций Запада

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Введённые западными странами антироссийские санкции оказались неэффективными и не сработали так, как рассчитывал Запад.
Эксперты Bruegel и IIF заявили о неэффективности антироссийских санкций Запада
  • РИА Новости

Об этом пишет РБК со ссылкой на статью «Как санкции повлияли на Россию» экономистов европейского аналитического центра Bruegel и вашингтонского Института международных финансов (IIF).

По мнению аналитиков, названная на Западе «Крепость России» российская стратегия защиты показала большую эффективность, чем введённые Вашингтоном и ЕС рестрикции.

Экономисты связали устойчивость российской экономики к западным санкциям с грамотной реакцией Банка России, благодаря чему не был допущен финансовый кризис в стране.

В июне президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада. По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.

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