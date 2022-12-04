Во Франции подняли вопрос о борьбе с российской «пропагандой»

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Виктория Пенькова
Депутат Национального собрания Франции Бенжамен Хаддад поднял вопрос о том, как правительство страны намерено бороться с распространением российских «пропагандистских» каналов, в том числе на территории Украины и государств Ближнего Востока. С соответствующим обращением парламентария к главе МИД Франции Катрин Колонна ознакомился RT.
Во Франции подняли вопрос о борьбе с российской «пропагандой»
  • AFP
  • © Emmanuel DUNAND

В своём обращении к министру Хаддад отметил, что Франции принадлежит 23,38% акций (через государственный инвестиционный банк Bpifrance) в спутниковой телекоммуникационной компании Eutelsat.

По словам депутата, эта компания «используется Россией» как инструмент для работы «пропагандистских каналов».

«Эти телеканалы транслируются на территории России, а также на оккупированных территориях Украины, в Северной Африке и на Ближнем Востоке», — уточнил парламентарий.

«Сегодня на фоне конфликта на Украине многие обеспокоены тем, что Eutelsat продолжает транслировать российские каналы», — добавил он.

Также Хаддад спросил Колонна, какими средствами обладает государство для борьбы с распространением «пропагандистских СМИ» с помощью компании, акционером которой является.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Комментируя произошедшее, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.

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