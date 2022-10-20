Платформа Odysee заблокировала RT France в ЕС по просьбе французского министра-делегата
- AFP
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Об этом сообщила руководитель RT France Ксения Фёдорова со ссылкой на соответствующий твит Барро.
«В своём твите он тегнул президента Макрона, премьер-министра, министра экономики и финансов и министра культуры. Не даёт покоя французской власти наш канал», — прокомментировала она.
2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.
Комментируя произошедшее, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.