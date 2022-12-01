Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал планы США выделить поддержку энергосектору Украины

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Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал намерение властей Вашингтона оказать поддержку энергетическому сектору Украины.
Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал планы США выделить поддержку энергосектору Украины
  • Gettyimages.ru

«Мы... решили оплачивать счета Украины за энергию, как-то странно, что мы делаем это в то время, когда у нас настоящий энергетический кризис впервые с середины 1970-х годов», — заявил Карлсон.

По его словам, американцы «мёрзнут» в своих домах из-за роста цен на топливо.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу NBC заявил, что Соединённые Штаты планируют в ближайшее время предоставить Киеву первую партию помощи для восстановления энергетической инфраструктуры.

Телеканал CNN со ссылкой на Госдеп США сообщил, что Соединённые Штаты предоставят Украине $53 млн для поддержки системы электроснабжения страны.

Обозреватель Тодд Вуд в эфире американского телеканала Fox News заявил, что на Украине существует команда по отмыванию денег

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