Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал планы США выделить поддержку энергосектору Украины

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал намерение властей Вашингтона оказать поддержку энергетическому сектору Украины.

«Мы... решили оплачивать счета Украины за энергию, как-то странно, что мы делаем это в то время, когда у нас настоящий энергетический кризис впервые с середины 1970-х годов», — заявил Карлсон.

По его словам, американцы «мёрзнут» в своих домах из-за роста цен на топливо.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу NBC заявил, что Соединённые Штаты планируют в ближайшее время предоставить Киеву первую партию помощи для восстановления энергетической инфраструктуры.

Телеканал CNN со ссылкой на Госдеп США сообщил, что Соединённые Штаты предоставят Украине $53 млн для поддержки системы электроснабжения страны.

Обозреватель Тодд Вуд в эфире американского телеканала Fox News заявил, что на Украине существует команда по отмыванию денег.