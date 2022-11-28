Американский обозреватель Вуд: на Украине существует команда по отмыванию денег

Обозреватель Тодд Вуд в эфире американского телеканала Fox News заявил, что на Украине существует команда по отмыванию денег.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский и его команда присваивают себе деньги, которые Запад выделяет на «помощь» Украине.

Он также заявил, что, по имеющимся оценкам, только 30% от заявленной гуманитарной и военной помощи Украине достигают цели.

Вуд добавил, что значительная часть средств утекает с Украины за границу, а многие украинские чиновники покупают себе недвижимость в других странах.

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена затягивает украинский конфликт ради получения финансовой выгоды.