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Американский обозреватель Вуд: на Украине существует команда по отмыванию денег

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Обозреватель Тодд Вуд в эфире американского телеканала Fox News заявил, что на Украине существует команда по отмыванию денег. 
Американский обозреватель Вуд: на Украине существует команда по отмыванию денег
  • Gettyimages.ru

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский и его команда присваивают себе деньги, которые Запад выделяет на «помощь» Украине.

Он также заявил, что, по имеющимся оценкам, только 30% от заявленной гуманитарной и военной помощи Украине достигают цели. 

Вуд добавил, что значительная часть средств утекает с Украины за границу, а многие украинские чиновники покупают себе недвижимость в других странах. 

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена затягивает украинский конфликт ради получения финансовой выгоды.

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